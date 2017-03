Maurice de Hond heeft moeite met rol van opa

AMSTERDAM - Opiniepeiler Maurice de Hond (69) heeft moeite met de rol van opa. Zijn kleinkinderen zien hem maar weinig. Op de vraag van AD Magazine wat voor grootvader hij is, antwoordt Maurice dat hij afwijkt van de gemiddelde opa en oma.

''Ik merk dat het voor mij niet eenvoudig is die rol in te vullen. Ik heb een relatief jong kind, dat heeft er misschien mee te maken. Maar het komt ook door de oorlog. Ik heb nooit grootouders gehad. Dus die hele relatie tussen een kleinkind en zijn grootouders, die heb ik niet meegekregen. De andere grootouders zijn fantastisch voor die kinderen, maar bij mij...ik ben degene die ze het minste zien. Jammer, wel. Maar ik heb nog zoveel andere dingen te doen. Het is een afweging", zegt Maurice.

Zijn jongste kleinkind, dochter van theatermaker Marc de Hond en oud-atlete Remona Fransen, werd in januari geboren. Ze heet Livia Jasmin en is vernoemd naar zijn eerste vrouw die in 1980 overleed aan borstkanker. Maurice: "Mooi dat Marc haar die tweede naam heeft gegeven. Ik had het wel verwacht. Toen ik zeven jaar geleden een dochter kreeg, heb ik haar expres die naam niet gegeven. Ik wilde mijn zoons de mogelijkheid gunnen hun moeder zo te eren."