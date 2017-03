Ryan Reynolds kampeert voor deur Hugh Jackman

NEW YORK - Ryan Reynolds is momenteel druk bezig met de opnames van Deadpool 2 en de acteur wil dolgraag dat Wolverine even te zien is in de film. Hij doet er dan ook alles aan om Hugh Jackman ervan te overtuigen nog één keer in de huid te kruipen van de X-Man.

Door ANP - 4-3-2017, 10:06 (Update 4-3-2017, 10:06)

Jackman is al zeventien jaar lang te zien als Wolverine in verschillende X-Men-films. Maar de 48-jarige Australische acteur kondigde onlangs aan er klaar mee te zijn. Logan, die nu in de bioscoop draait, is de laatste film waarin hij met de adamantium-klauwen is te zien.

Ondanks de uitspraken probeert Reynolds Jackman toch over te halen om in Deadpool 2 te verschijnen, vertelt Hugh aan Extra tijdens de première van Logan in New York. ''Ryan Reynolds staat letterlijk elke ochtend voor mijn deur. 'Hey man, Deadpool 2', roept hij dan. Ik zeg dan: nee! En de volgende ochtend hoor ik weer 'hey man'.''

Tijdens de première was al een korte en hilarische trailer van Deapool 2 te zien. De Marvel-film staat gepland voor maart 2018.