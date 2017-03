Ook auto van rapper Notorious B.I.G. te koop

ANP Ook auto van rapper Notorious B.I.G. te koop

LOS ANGELES - De auto waarin de Amerikaanse rapper The Notorious B.I.G. in maart 1997 werd beschoten, gaat onder de hamer. Dat meldt TMZ. En dat is opmerkelijk. Vorige week werd namelijk de BMW waarin zijn eeuwige rivaal Tupac in 1996 werd doorzeefd met kogels, te koop gezet.

Door ANP - 4-3-2017, 9:22 (Update 4-3-2017, 9:22)

De huidige eigenaren rijden al twintig jaar rond in de GMC Suburban. Lange tijd wisten zij helemaal niet dat het de auto was waarin Biggie is beschoten. Ze kochten de terreinwagen in oktober 1997 van een dealer die het voertuig op een politieveiling had bemachtigd. Pas in 2005, toen een rechercheur belde voor verder onderzoek, ontdekten ze de schokkende geschiedenis van hun auto.

De deur aan de passagierskant, die door de beschieting vol kogelgaten zat, was voor de veiling al vervangen. Het enige wat nog aan de schietpartij herinnert is een kogelgat in een van de gordels.

Net als Tupacs BMW staat de auto te koop voor 1,5 miljoen dollar, omgerekend 1.421.000 euro. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Momentsintime.com.