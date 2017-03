Regiedebuut Frank Lammers wint prijs in India

ANP Regiedebuut Frank Lammers wint prijs in India

NOIDA - De speelfilm Of ik gek ben van regisseur Frank Lammers heeft zijn eerste internationale prijs in de wacht gesleept. Het drama won op het Noida International Film Festival in India de grote juryprijs. Dat heeft producent IJswater Film zaterdag gemeld.

Door ANP - 4-3-2017, 9:04 (Update 4-3-2017, 9:04)

Of ik gek ben vertelt het verhaal over de succesvolle, jonge kunstenaar Benjamin die compleet de weg kwijt is als hij in een tbs-kliniek belandt. Hij herinnert zich niets van een gewelddadig vergrijp waarvoor hij is veroordeeld. Het leven in de kliniek is absurd en meedogenloos, maar langzaam krijgt Benjamin weer grip op zichzelf en beseft hij wat voor oppervlakkige narcist hij was voordat hij in de kliniek belandde.

De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Mike Weerts, Monic Hendrickx, Fedja van Huêt, Cees Geel, Matteo van der Grijn en Tibor Lukács. Of ik gek ben is in Nederland inmiddels op dvd en blu-ray verschenen. De film is naar verwachting eind 2017 te zien bij de NPO.