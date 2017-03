Freek de Jonge zet zich in voor Groningen

GRONINGEN - De politiek is nog altijd niet overtuigd van de urgentie van het aardbevingsprobleem in Groningen. Dat betoogt cabaretier Freek de Jonge zaterdag in een paginagrote advertentie in verschillende kranten. Hij roept mensen op zijn petitie 'Laat Groningen niet zakken' te tekenen. Al bijna 90.000 mensen hebben hun handtekening gezet.

Door ANP - 4-3-2017, 8:24 (Update 4-3-2017, 8:24)

In de petitie pleit de geboren Groninger onder meer voor een 'scheiding van gas en staat', het versneld stoppen van de gaswinning, ruimhartige compensatie van schade en het opstellen van een Deltaplan voor de provincie Groningen.

De Jonge verdiepte zich de afgelopen zes weken in de aardbevingsproblematiek veroorzaakt door de gaswinning. In januari hield hij een actieweek, waarin hij de kwestie besprak met bewoners, bestuurders, deskundigen en actiegroepen. ''Dat heeft veel opgeleverd, maar niet voldoende. (..) De verkiezingen staan voor de deur. Vroeg of laat moeten we veranderen. Waarom niet nu?", vraagt De Jonge zich af.