ANP Ed Sheeran gaf James Blunt vertrouwen terug

LOS ANGELES - Het is een tijd stil geweest rond James Blunt, maar de Britse singer-songwriter is terug met een nieuw album en een nieuwe sound, dankzij Ed Sheeran.

Door ANP - 3-3-2017, 22:22 (Update 3-3-2017, 22:22)

"Ik ben vaak in Zwitserland en hij (Ed Sheeran) wilde skiën", vertelt James aan People. "Dus gingen we op wintersport en was ik overdag zijn skileraar. 's Avonds leerde hij me songs schrijven."

Blunt had in 2005 een grote hit met You’re Beautiful. Maar het succes van dat nummer en zijn eerste album Back to Bedlam werkte tegen hem. "Ik kreeg veel kritiek te verwerken, misschien doordat mijn songs te vaak werden gedraaid. Daardoor sloeg ik dicht en durfde geen persoonlijke teksten meer te schrijven", legt de 43-jarige Engelsman uit.

Sheeran heeft Blunt weer op het goede spoor gekregen. Hij wist zijn collega te overtuigen weer 'open' teksten te schrijven. "Hij zei: 'dit is je werk, we gaan nu iets heel open en oprecht schrijven'. Het was heel leerzaam. Hij bracht me weer terug naar waar ik begonnen was. Daardoor heb ik de authenticiteit en het vertrouwen dat ik nodig had voor het schrijven van songs terug. Ed is een heel aardige vent, met zijn voeten stevig op de grond. Hij is een fenomenaal talent. Ik heb echt genoten van het werken met hem."

Blunt’s nieuwe album The Afterlove komt uit op 24 maart.