Schwarzenegger alweer weg bij The Apprentice

ANP Schwarzenegger alweer weg bij The Apprentice

LOS ANGELES - Arnold Schwarzenegger houdt het al na een seizoen voor gezien als presentator van de realityshow The Apprentice. Dat laat de filmster en voormalig gouverneur van Californië weten aan Entertainment Weekly.

Door ANP - 3-3-2017, 21:21 (Update 3-3-2017, 21:21)

"Ik heb van elke seconde genoten. Iedereen, van de beroemdheden tot de crew en de marketingafdeling, verdient een dikke tien. Ik zou het geweldig vinden om nog eens met ze te werken in een show die niet zo beladen is", aldus Schwarzenegger.

De presentator verwijst niet specifiek naar zijn voorganger Donald Trump, maar alles wijst erop dat Schwarzenegger stopt vanwege de huidige president van de Verenigde Staten. Trump bemoeide zich de afgelopen maanden meermaals met zijn oude show. Zo noemde hij de kijkcijfers 'een totale ramp' en vroeg hij zich smalend af of zo'n grote filmster niet betere scores zou moeten trekken. Ook riep Trump zelfs op om voor Schwarzenegger te bidden.

Ruilen

Schwarzenegger probeerde Trump overigens al een paar keer de mond te snoeren. "Waarom ruilen we niet van baan? Jij bent immers zo'n expert in kijkcijfers. Dan neem ik jouw baan over en kunnen de mensen eindelijk weer rustig slapen", zo zei hij in een ludiek filmpje.

In The Apprentice strijden kandidaten om de titel van beste ondernemer. Trump was presentator en juryvoorzitter van de eerste veertien seizoenen van de realityserie. Volgens Entertainment Weekly is het nog niet duidelijk of er een nieuw seizoen komt.