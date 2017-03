Ronald Molendijk kraakt lied O'G3NE

AMSTERDAM - Het Songfestivalnummer Lights And Shadows van O'G3NE kan rekenen op overwegend positieve reacties onder bekend Nederland, maar muziekproducent en Idols-jurylid Ronald Molendijk vindt het helemaal niets. Dat zei hij vrijdag in RTL Boulevard.

Door ANP - 3-3-2017, 20:45 (Update 3-3-2017, 20:45)

"Het nummer is echt niet goed. Het heet Lights And Shadows, bij mij ging het licht uit", aldus een meedogenloze Ronald. "Het is echt een opeenstapeling van valkuilen waarvan je denkt: daar moet een Songfestivalliedje aan voldoen. Kijk naar de winnaars van de afgelopen jaren, dat is dit niet." Ronald zei overigens wel te hopen dat hij er naast zit. "Ik hoop wel dat ze winnen. Dat wil ik gezegd hebben."

Reporter Bridget Maasland was juist heel positief, net als presentator Peter van der Vorst. "Hoe vaker je het hoort, hoe meer het binnenkomt. Het is prachtig", zei hij. Ook premier Mark Rutte, die te gast was in het programma, was overtuigd: "Ik vind dat we hier met zijn allen achter moeten staan."

Fan

Eerder op de dag juichte onder meer Maurice Wijnen het nummer van de drie zussen Lisa, Amy en Shelley al toe. "Everything i hoped for!", jubelde hij op Twitter. "Het #songfestival lied van @OG3NE heeft de gewenste sterke opbouw en is de perfecte showcase voor de 3 stemmen! Fan!"

Ook oud-Songfestivaldeelneemster Marga Bult is enthousiast. "Jemig mensen wat een prachtig nummer van @OG3NE WAUW!! Kippenvel mensen. Zo mooi."

Mei

O'G3NE presenteerde vrijdag het lied waarmee ze Nederland in mei vertegenwoordigen op het Songfestival.