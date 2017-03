Emms door het stof na opduiken jodenfilmpje

HILVERSUM - Rapper Emms van hiphopformatie Broederliefde heeft flink spijt van de antisemitische uitlatingen die hij vorig jaar deed na de bekerwinst van Feyenoord. Dat heeft hij laten weten in een statement aan RTL Boulevard.

Door ANP - 3-3-2017, 20:11 (Update 3-3-2017, 20:11)

In een filmpje is te zien hoe Emms 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' scandeert. De video dook donderdag op, juist op de dag dat hij en zijn bandmaten uitgeroepen waren tot ambassadeurs van de vrijheid.

"Ik heb heel erg spijt van de dingen die ik heb gezegd op dat moment", zo zegt Emms. "Ik heb bepaalde woorden gebruikt die vaker worden gebruikt onder de supporters van Feyenoord, wanneer ze hun tegenstander willen intimideren. Dit is geen excuus en dat besef ik ook, het kan niet door de beugel."

Comité

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei was volgens de rapper niet op de hoogte van het bestaan van het filmpje. "We hebben daar nooit met elkaar over gesproken, omdat het iets is wat achter me ligt. Ik ervaar deze video als een afgesloten hoofdstuk en heb er destijds ook mijn excuses voor aangeboden", zegt hij.

Vice-voorzitter van het comité, Jaap Smit, zei in Boulevard dat Broederliefde aan kan blijven als ambassadeur, al zijn ze flink geschrokken. "Dat roepen en scanderen is natuurlijk erg ongepast maar uiteindelijk moeten we wel met elkaar tot de conclusie komen gaan we door ja of nee", aldus Smit. "En vooralsnog denken wij gezien de reacties van de jongelui zelf en het feit dat ze er zelf enorm van geschrokken zijn, dat het 5 mei gewoon doorgaat."