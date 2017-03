Inge de Bruijn uit de kleren in Adam zkt. Eva

HILVERSUM - Voormalig zwemster Inge de Bruijn is een van de zes BN'ers die uit de kleren gaan in het datingprogramma Adam zkt. Eva VIPS. Dat werd vrijdagavond duidelijk in RTL Boulevard. Ook de namen van presentator en acteur Curt Fortin en realityster Kasia Dolkowska werden bekendgemaakt. Donderdag werd al duidelijk dat B-Brave-zanger Cassius Verbond, musicalster Chaira Borderslee en Sterretje uit Oh Oh Cherso meedoen.

Adam zkt. Eva VIPS is een spin-off van de datingshow waarin kandidaten bloot op een eiland op zoek gaan naar een partner. Op het eiland ontmoeten ze straks 'gewone' Nederlanders voor een eventuele date. Dennis Weening is de presentator van het programma.