ANP Sylvana weigert PowNed bij presentatie boek

DEN HAAG - De politieke partij Artikel 1 heeft vrijdag geweigerd journalisten van PowNed toe te laten bij de presentatie van een boek van lijsttrekker Sylvana Simons.

Door ANP - 3-3-2017, 18:17 (Update 3-3-2017, 18:17)

"Volgens mijn definitie is PowNews geen pers", liet campagneleider Ian van der Kooye weten. Simons zelf voer ook uit. "Op het moment dat je mensen die in Amsterdam-Zuidoost wonen wegzet als wilde dieren in een dierentuin, ben je ook niet respectvol naar mij", verwees ze naar een eerder item van PowNews.

Simons presenteerde vrijdag haar boek met de titel Artikel 1 - Een nieuwe politiek van gelijkwaardigheid. Ze vertelt daarin wat haar beweegredenen waren om een eigen partij te beginnen. De partij streeft volgens Simons naar een gelijkwaardig bestaan voor ieder mens. Artikel 1 hoopt na de verkiezingen van 15 maart in de Tweede Kamer te komen.