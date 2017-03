Chris Brown ontkent drugsproblemen

LOS ANGELES - Chris Brown ontkent dat hij een hevige drugsverslaving zou hebben. In een video op Instagram verzekert de zanger dat hij in goede gezondheid is. Ook is Chris het zat dat sommige media hem steeds in een kwaad daglicht stellen, zodra hij iets positiefs te melden heeft.

Door ANP - 3-3-2017, 18:02 (Update 3-3-2017, 18:02)

"Ik word gek van al die onzin zodra ik iets te melden heb. Als ik een tour, feest, album of iets anders wil promoten, komen er steeds weer van die verhalen naar buiten", aldus Chris, die momenteel naar eigen zeggen volledig gefocust is op zijn muziek. "Dat is alles wat ik nodig heb."

Billboard bracht donderdag een verhaal naar buiten op basis van medewerkers van Chris. Daarin stond dat de 27-jarige zanger aan allerlei drugs verslaafd zou zijn en dat dat allerlei onvoorspelbare reacties bij hem oproept. Ook zou Chris geloven dat het drugsgebruik helpt bij het oplossen van zijn eerdere problemen. Volgens een bron weet Chris niet goed hoe hij daarmee om moet gaan en geeft hij de schuld altijd aan anderen.