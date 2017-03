Ed Sheeran blijft Single Top 100 aanvoeren

AMSTELVEEN - Ed Sheeran is voor de achtste achtereenvolgende week lijstaanvoerder in de Single Top 100. Zijn Shape Of You lijkt nog niet aan slijtage onderhevig, want de single werd bijna twee keer zoveel verkocht en gestreamd als Energie van Ronnie Flex en Frenna. Energie staat al acht weken op de tweede positie.

Door ANP - 3-3-2017, 15:45 (Update 3-3-2017, 15:45)

Ed Sheeran domineert sowieso de hoogste regionen in de hitlijst, want zijn tweede hit Castle On The Hill klimt deze week weer naar de achtste plek. Ook The Chainsmokers staan dubbel in de top 10. Het Amerikaanse dj-duo komt binnen op de zesde plek met Something Like This, een samenwerking met Coldplay.

Hun eerdere hit Paris staat al zeven weken hoog genoteerd. The Chainsmokers zijn komende zomer een van de publiekstrekkers op het Belgische festival Rock Werchter.

Single Top 10 week 9

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Ed Sheeran - Shape Of You

2. (2) Ronnie Flex feat. Frenna - Energie

3. (4) Jairzinho feat. Sevn Alias, BKO & Boef - Tempo

4. (6) Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me

5. (3) Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

6. (-) The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

7. (5) The Chainsmokers - Paris

8. (11) Ed Sheeran - Castle On The Hill

9. (8) Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

10. (7) Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever