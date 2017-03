Aandacht voor Verstraete in musicalshow

AMSTERDAM - Tijdens de laatste voorstellingen van de reeks Musicals in Concert zal kort worden stilgestaan bij het overlijden van regisseur Guus Verstraete. Dat heeft een woordvoerder van Stage Entertainment laten weten. De concertreeks vol hoogtepunten uit twintig jaar Nederlandse musicalgeschiedenis speelt deze week nog in het Luxor Theater in Rotterdam.

Door ANP - 3-3-2017, 15:43 (Update 3-3-2017, 15:43)

De rol van Simone Kleinsma, de vrouw van Verstraete, was eerder deze week al overgenomen door Nurlaila Karim toen Verstraete vanwege hartproblemen in het ziekenhuis werd opgenomen. Karim zal de partijen van Kleinsma ook de laatste concerten overnemen.

Verstraete overleed vrijdag op 69-jarige leeftijd. Hij maakte ruim veertig jaar talloze grote televisiehits, zoals Ron's Honeymoon Quiz, De Soundmix Show en Wie Ben ik. Ook regisseerde hij de eerste series van Bassie en Adriaan.