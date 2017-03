'Guus haalde uit iedereen op set het beste'

HILVERSUM - Guus Verstraete wist uit iedereen op de set het beste te halen. Dat stelt Bas van Toor in een reactie op het overlijden van de bekende televisieregisseur. Verstraete maakte in 1978 De Plaaggeest, de roemruchte eerste serie over de clown en de acrobaat.

Door ANP - 3-3-2017, 15:42 (Update 3-3-2017, 15:42)

“In Nederland realiseren we te weinig wat een enorme talenten we rond hebben lopen”, stelt Van Toor. “Wij waren twee varieté-artiesten die zo nodig moesten gaan acteren. Als ik het terugkijk, dan loopt het water mij in de schoenen van ellende. Maar we hebben van Guus ontzettend veel geleerd. Hij nam iedereen serieus, en wist iedereen op de set tot grote prestaties te motiveren. Dát is de taak van een regisseur ook, volgens mij.” Bovendien had de regisseur een groot talent voor improvisatie. “Al stortte het decor in tijdens de live-uitzending, dan wist Guus de boel toch nog te redden.

”Daarnaast had Verstraete een groot gevoel voor humor, herinnert Van Toor zich. “We kregen in die tijd heel veel boze reacties van ouders van wie de kinderen niet meer durfden te gaan slapen omdat de plaaggeest zo eng was. Maar als we Guus daarover vertelde, lachte hij alleen maar. 'Moet kunnen', reageerde hij dan."

Na de eerste reeks van Bassie en Adriaan ging Verstraete zich toeleggen op de grote spelshows van Ron Brandsteder, Henny Huisman en André van Duin. “Daar was hij denk ik nóg beter op zijn plek dan bij ons op de set”, aldus Van Toor. “Hij werd het gelukkigste als hij veertig camera's tot zijn beschikking had. En daar hadden wij natuurlijk het geld niet voor.”