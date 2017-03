'Hilversum verliest met Guus een grootheid'

ANP 'Hilversum verliest met Guus een grootheid'

HILVERSUM - Presentator Henny Huisman noemt het “volstrekt onwerkelijk” dat regisseur Guus Verstraete plotseling is overleden. “Het was een van de aardigste, leukste, grappigste en meest gepassioneerde mensen in Hilversum”, stelt Huisman in een reactie.

Door ANP - 3-3-2017, 15:02 (Update 3-3-2017, 15:02)

Het tweetal maakte samen onder meer de Soundmixshow. "Zijn waarde voor de Nederlandse televisiegeschiedenis is niet te overschatten. Noem een grote show waar een miljoenenpubliek naar keek en Guus was erbij betrokken.” Verstraete was iemand die altijd het overzicht hield en precies wist hoe hij mensen tot topprestaties kon krijgen. “Iedereen op de vloer vocht om voor hem het beste resultaat te behalen. De cameramensen waren echt trots als hij voor jóuw beelden koos. En je kon ontzettend hard met hem lachen.”

Huisman vindt het jammer dat er toch vaak wat neerbuigend werd gedaan over de grote publieksshows die Verstraete maakte. “Het is veel ingewikkelder om te maken dan iedereen altijd maar denkt; je moet als regisseur zoveel ballen tegelijkertijd in de lucht houden, er kon zoveel fout gaan. Mensen die het dan hebben over 'de amusementsfabriek van Joop van den Ende' hebben geen idee hoe veel tijd, energie en vakmanschap er in zo'n uur televisie zit.”