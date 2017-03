'Guus was de man die Aalsmeer groot maakte'

ANP 'Guus was de man die Aalsmeer groot maakte'

HILVERSUM - De Nederlandse televisiewereld is met de dood van Guus Verstraete een van zijn iconen verloren. Dat stelde presentator Ron Brandsteder vrijdag in een reactie. Brandsteder werkte lang en intensief samen met Verstraete, onder meer aan Ron's Honeymoon Quiz.

Door ANP - 3-3-2017, 14:46 (Update 3-3-2017, 14:46)

Brandsteder stelt met het overlijden van Verstraete “drie mensen te zijn kwijtgeraakt: een geweldige collega, een goede vriend en een van de leukste mannen uit de Nederlandse televisiewereld. Guus is, samen met Joop van den Ende, een van de mannen die Aalsmeer groot heeft gemaakt.” Verstraete was de ruggengraat van alle programma's waar hij aan meewerkte, aldus Brandsteder. “Het was een vakman met smaak, die onder aan de ladder was begonnen als dolly-puller.”

Verstraete zag, deed en zei altijd precies de juiste dingen. “Zeker in het begin van mijn carriere worstelde ik vaak met twijfels. Het is dan heerlijk om iemand als Guus naast je te hebben, waar je zoveel respect voor hebt en die je overal doorheen sleept.” Brandsteder vindt het jammer dat het vak van televisieregisseur niet meer de waarde wordt toegekend die het vroeger had. “Als ik nu nog wel eens langskom in televisieprogramma's, is er vaak niet eens meer een regisseur. Het is onbegrijpelijk dat die belangrijke plek vaak gewoon is wegbezuinigd.”