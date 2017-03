Guus Verstraete overleden

Door ANP - 3-3-2017, 14:10 (Update 3-3-2017, 15:08)

,,In totale verbijstering laat de familie weten dat Guus Verstraete vanochtend vroeg op 69-jarige leeftijd is overleden. Guus werd eerder deze week opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen. De familie vraagt hun privacy te respecteren'', aldus de mededeling.

Guus Verstraete, echtgenoot van artieste Simone Kleinsma, regisseerde diverse films en tv-shows, de laatste vaak voor Joop van den Ende. Producties die hij voor zijn rekening namen waren onder meer (enkele series van) 'Bassie en Adriaan', 'Ik ben Joep Meloen' (film met André van Duin), 'Wedden, dat..?', de Surpriseshow, de Soundmixshow, 'Laat de Leeuw', en 'Ron's Honeymoon Quiz'.

Televizier-Ring

Verstraete begon in 1970 bij de AVRO en werkte sinds 1977 freelance. Hij maakte verder showprogramma’s voor tv met onder anderen de Mounties, Corrie Brokken en André van Duin. Ook regisseerde hij De 1,2,3 Show met Rudi Carrell en Ted de Braak, de laatste serie van de Showbizzquiz met Ron Brandsteder, Wedden Dat..? met Jos Brink en Rolf Wouters. Wedden Dat..? won in 1986 de Televizier-Ring.

Verstraete regisseerde ook het Nationaal Songfestival 2000, 2001, 2006 en 2007 en het John Kraaijkamp Musical Award Gala van 2000 tot 2007. Ook maakte hij diverse programma's met Paul de Leeuw. Het programma Papaul won in 2004 de Zilveren Nipkowschijf.

Theater

Hij was ook in theaters actief, met de regie van de theatertour Musicals In Concert, Musicals In Ahoy, De Munk Live! en shows van André van Duin.

Hij was de zoon van de Belgisch/Nederlandse acteur en regisseur Guus Verstraete Sr. en trouwde op 5 juni 1990 in Blaricum met Simone Kleinsma. Hij regisseerde haar onder meer in haar programma 'Simone's Songbook. '

De Nederlandse televisiewereld is met de dood van Guus Verstraete een van zijn iconen verloren, reageerde Ron Brandsteder, presentator van Ron's Honeymoon Quiz. ,,Guus is, samen met Joop van den Ende, een van de mannen die Aalsmeer groot heeft gemaakt.” Verstraete was de ruggengraat van alle programma's waar hij aan meewerkte, aldus Brandsteder.