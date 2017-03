Jane Fonda verkracht en misbruikt

ANP Jane Fonda verkracht en misbruikt

LONDEN - Jane Fonda heeft in een interview met Brie Larson voor The Edit schokkende onthullingen gedaan. De 79-jarige actrice zegt dat ze als kind is misbruikt en later in haar leven is verkracht. Ook is ze eens ontslagen omdat ze weigerde met haar baas naar bed te gaan.

Door ANP - 3-3-2017, 13:42 (Update 3-3-2017, 13:42)

"Ik ken meiden die zijn verkracht, maar zelf niet eens doorhadden dat het om een verkrachting ging. Ze denken dat ze op een andere manier nee hadden moet zeggen of iets dergelijks." Volgens Fonda komt het door de patriarchale manier waarop veel vrouwen en meiden worden opgevoed. De actrice vindt het dan ook haar grootste prestatie dat ze er met de inzet voor vrouwenrechten toe heeft bijgedragen dat bij een hoop vrouwen 'de oogkleppen zijn afgegaan'.

Ook met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer wil Fonda korte metten maken. ,,Voor mij is het altijd vanzelfsprekend geweest dat mijn mannelijke collega's een beter salaris hadden. Ik ben zo ontzettend blij dat daar eindelijk verandering in begint te komen en dat er ook mensen zijn die oprecht kwaad worden om deze ongelijkheid."