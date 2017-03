'Familieding' geeft OG3NE kracht

AMSTERDAM - Drie zusjes op een internationaal podium, met een nummer voor hun moeder, geschreven door hun vader en een vriendje. De meiden van OG3NE maken er naar eigen zeggen 'een heel familieding' van tijdens het Eurovisiesongfestival in Kiev. "Dat is natuurlijk heel bijzonder. We zijn er super trots op en het geeft ons kracht", vertelde Shelley vrijdag na de presentatie van hun songfestivalnummer.

Door ANP - 3-3-2017, 13:24 (Update 3-3-2017, 13:24)

OG3NE vertegenwoordigt Nederland in mei op het liedjesfestijn met de meerstemmige powerballad Lights and Shadows geschreven door de vader van de meiden en het vriendje van Shelley. Amy: "Omdat zij ons zo goed kennen en precies weten wat we wel en niet kunnen, hebben zij het perfectie nummer voor ons kunnen schrijven." De vriendjes van Lisa en Amy zijn volgens de dames niet jaloers op de geliefde van Shelley. "Zij zijn niet zo van het liedjesschrijven. Maar ze zijn wel heel erg trots", lacht Lisa.

Lights and Shadows is een ode aan de moeder van Lisa (22), Amy (21) en Shelley (21) die ernstig ziek is. Dat geeft het nummer een diepere boodschap, maar maakt het voor de zangeressen niet extra beladen. "Ziekte in de familie is de inspiratiebron, maar we hebben het heel algemeen gehouden", vertelt Lisa. Amy: "En het is geen droevig lied. Juist een hart onder de riem, positieve energie voor iedereen die dit meemaakt." Shelley: "Iedereen kent wel iemand die dit meemaakt. Het is heel erg en heel onzeker, en dan is het fijn om iets voor die mensen te kunnen betekenen."

De zussen reizen in mei af naar Oekraïne met de wil te winnen. Lisa: "Als we niet het idee hadden dat we zouden kunnen winnen, zouden we niet meedoen." Amy: "Natuurlijk kijken we naar de concurrentie, maar we doen vooral ons eigen ding." De songfestivalkijkers hoeven geen gekke capriolen te verwachten. Shelley: "We willen ons onderscheiden van de rest en iets doen wat nog niet eerder is gedaan. Maar we blijven dicht bij onszelf. Dus verwacht niets geks."

Songfestivalkenner Jan Smit, die het nummer vrijdag samen met collega Cornald Maas aankondigde, heeft er in ieder geval het volste vertrouwen in. "Deze meiden zijn uitermate geschikt om ons land te vertegenwoordigen. Niet alleen om hoe ze er uitzien, maar ook vooral om hun vocale talent. Wat zij doen, is uniek in de wereld." De meiden deden tien jaar geleden mee aan het Eurovisie Juniorsongfestival. Daar werden ze elfde.