Rod Stewart heeft spijt van onthoofdingsvideo

ANP Rod Stewart heeft spijt van onthoofdingsvideo

ABU DHABI - Rod Stewart heeft zijn excuses aangeboden voor een filmpje waarop de Britse rockzanger in de woestijn van Abu Dhabi met vrienden naar eigen zeggen een scène uit Game of Thrones naspeelde. Het filmpje op Instagram riep echter associaties op met een onthoofdingsvideo van IS. Hij heeft het filmpje verwijderd.

Door ANP - 3-3-2017, 13:18 (Update 3-3-2017, 13:24)

Op de website van Mirror zijn de beelden nog te zien die Rod's vrouw Penny Lancaster aanvankelijk op Instagram plaatste. Te zien is hoe de Britse rockster een vriend in de woestijn op de knieën dwingt, zijn hoofd naar achteren trekt en een snijbeweging langs zijn keel maakt.

Rod Stewart, die op wereldtournee is, heeft zich voor het bizarre filmpje verontschuldigd. In een verklaring aan Mirror zegt hij dat het niet zijn bedoeling was om mensen schrik aan te jagen en dat de scène verkeerd is uitgelegd. ''We spelen de Beatles na die Abbey Road oversteken en dit was een lolletje uit Games of Thrones. Het is begrijpelijk dat dit verkeerd is geïnterpreteerd. Ik bied mijn oprechte excuses aan aan de mensen die er aanstoot aan namen."