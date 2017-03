Mislukte overval op villa van Oger

BLARICUM - De villa van Oger Lusink in Blaricum was vrijdag doelwit van een overval. De eigenaar van de modewinkels Oger was thuis toen twee gewapende mannen de woning probeerden binnen te dringen. De overval is mislukt.

Door ANP - 3-3-2017, 12:37 (Update 3-3-2017, 12:37)

Sander Lusink meldt aan Quote dat zijn vader en diens vriendin ongedeerd bleven, maar wel flink zijn geschrokken. "Er is gelukkig niks gebeurd. We hadden al goede beveiligingsmaatregelen, en die gaan we nu nog verder aanscherpen'', zegt Sander. ''Er is ook niets buitgemaakt, het bleek een zeer opportunistische overvalpoging."

De politie heeft via Burgernet omwonenden opgeroepen uit te kijken naar twee in blauw geklede mannen.