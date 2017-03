Valerio Zeno overvallen in San Francisco

HILVERSUM - Valerio Zeno is tijdens tv-opnames in San Francisco overvallen. De televisiepresentator van BNN maakte met zijn crew opnames aan de westkust van de Verenigde Staten voor zijn nieuwe programma Valerio 4Ever. Terwijl Valerio in zijn eentje in de auto zat, werd een raam aan de passagierszijde van de wagen ingeslagen en een camera ter waarde van 80.000 euro gestolen. Valerio doet op Twitter melding van het incident.

Door ANP - 3-3-2017, 12:17 (Update 3-3-2017, 12:17)

Een woordvoerster van BNN zegt dat niemand bij de overval gewond is geraakt. ''Ze hadden net opnames gemaakt aan het strand. Valerio wachtte in de auto toen de anderen fietsen gingen huren voor een ander item. Op dat moment werd een ruit ingeslagen. De overvaller zag kans de camera uit de handen van Valerio te trekken en ervandoor te gaan'', zegt de BNN-woordvoerster. "Valerio zag nog kans een foto te maken van het kenteken van de vluchtauto."

De crew heeft inmiddels een vervangende camera gehuurd en draait de verloren gegane opnames opnieuw. De eerste uitzending van Valerio 4Ever is 20 maart op NPO 3. In het programma onderzoekt Valerio hoe mensen zo oud mogelijk kunnen worden.