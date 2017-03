OG3NE met ode aan zieke moeder naar Kiev

AMSTERDAM - De meidengroep OG3NE reist in mei af naar het Eurovisiesongfestival met een meerstemmige powerballad. De zusjes vertegenwoordigen Nederland tijdens het liedjesfestijn in de Oekraïense hoofdstad Kiev met het nummer Lights and Shadows dat door hun vader is geschreven.

Lisa, Amy en Shelley presenteerden vrijdag hun songfestivalnummer in Amsterdam. Ze vertelden dat vooral de boodschap van het lied belangrijk is. Shelley: "Dit nummer is een ode aan onze moeder, die ernstig ziek is."

Lisa: "Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ziek is en weet hoe je leven ineens op zijn kop kan komen te staan. Vandaar de titel Lights and Shadows." Amy: "We willen met dit nummer iedereen een hart onder de riem steken. Een boodschap van kracht en positiviteit." Shelley: "Dat willen we ook uitdragen in Kiev. De boodschap is belangrijk. Die sneeuwt natuurlijk snel onder in het spektakel, maar bij ons ligt daar de nadruk op."

Het nummer is bij de meiden thuis in Fijnaart ontstaan. "Papa kwam met het refrein en de coupletten. Daar zijn we op doorgegaan. Toen was het lied er ineens. We zijn met ons allen bij mama op bed gaan zitten en hebben het voor haar gezongen. Dat was een prachtig moment", vertelde Amy.