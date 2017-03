Bruce Forsyth vijf dagen op intensive care

LONDEN - De Britse televisiepresentator Bruce Forsyth heeft de afgelopen vijf dagen op de intensive care doorgebracht. De voormalige co-presentator van de Britse tv-show Strictly Come Dancing werd in het weekend met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Hij had een ernstige luchtweginfectie.

Door ANP - 3-3-2017, 11:38 (Update 3-3-2017, 11:38)

De manager van de 89-jarige Brit bevestigt tegenover de BBC dat Forsyth sinds zondag in het ziekenhuis verblijft. Het is niet bekend wanneer hij naar huis mag, maar mogelijk keert hij vrijdag al huiswaarts. Een vriend van Bruce vertelt aan de Daily Mail dat de presentator erg opgewekt is.

Bruce Forsyth presenteerde Strictly Come Dancing meerdere seizoenen, totdat hij 2014 afscheid nam. De afgelopen tijd laat hij zich niet meer in het openbaar zien.