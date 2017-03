Oscarwinaar Angelo fopt media met Photoshop

ALMERE - De Almeerder Angelo de Witt heeft deze week media om de tuin geleid door op Instagram te beweren dat hij over de rode loper van de Oscaruitreiking liep. Achteraf blijkt dat dit een sterk staaltje fotoshop was.

Door ANP - 3-3-2017, 8:31 (Update 3-3-2017, 8:31)

De Witt leverde een kleine bijdrage aan de Disney-film The Jungle Book. De film won zondag een Oscar voor de visual effects. Maar hij was zondag helemaal niet bij de Oscarceremonie in Los Angeles, zoals hij op Instagram doet geloven met foto's van hemzelf in smoking op de rode loper van het filmevenement en de Vanity Fair Oscar Party.

In een vlog op zijn YouTube-kanaal bekent de Almeerder dat hij een stunt wilde uithalen. Hij wilde naar eigen zeggen aandacht vragen voor het werk van grafische artiesten die aan films meewerken. In de vlog zegt Angelo ook dat de stunt uit de hand is gelopen. Hij biedt daarvoor zijn excuses aan.