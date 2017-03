Frank Masmeijer zinspeelt op echtscheiding

ANP Frank Masmeijer zinspeelt op echtscheiding

ANTWERPEN - Het huwelijk van Frank Masmeijer en zijn vrouw Sandra verkeert in zwaar weer. ''Het is niet meer het gezellige huwelijk dat we 25 jaar hebben gehad. Het is voor het eerst dat ik dat in duidelijke bewoordingen toegeef'', zegt de voormalig showmaster in De Telegraaf. Masmeijer staat binnenkort terecht in een grootschalige Belgische drugszaak.

Door ANP - 3-3-2017, 7:40 (Update 3-3-2017, 7:40)

''Ik denk dat we allebei ons best hebben gedaan. Maar alles wat er is gebeurd, al die maanden in de gevangenis, de tijd erna met de enkelband. Het heeft een enorme impact gehad. Dat valt niet te ontkennen en dat heeft natuurlijk het een en ander aangericht'', zegt hij.

Frank Masmeijer moet zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor zijn vermeende rol in de cocaïnesmokkel in de haven van Antwerpen. Frank: ''De vraag is, waar ligt mijn toekomst als de rechter heeft gesproken? Het is belangrijk dat Sandra en ik een weg gaan kiezen, samen of apart. Het is voor ons belangrijk dat onze dochters Michelle en Charlotte 24 en 22 zijn, een leeftijd waarop ze gelukkig volwassen zijn en een breuk tussen ons voor hen geen grote gevolgen meer heeft."