ANP Blunderende PwC-accountants met dood bedreigd

LOS ANGELES - De PwC-accountants die blunderden bij de Oscaruitreiking zijn met de dood bedreigd op sociale media. Reden voor hun werkgever beveiligers in te huren om Brian Cullinan en Martha Ruiz te beschermen. Dat heeft PwC donderdag bevestigd. Het duo kreeg vreselijke verwensingen naar het hoofd geslingerd en foto’s van hun huizen werden op internet gezet, zo meldt entertainmentwebsite TMZ.

Door ANP - 3-3-2017, 6:35 (Update 3-3-2017, 6:35)

Ruiz en Cullinan moesten de Oscaruitreiking in goede banen te leiden, maar dat mislukte op het einde van de show toen Cullinan per ongeluk de verkeerde enveloppe meegaf aan Warren Beatty en Faye Dunaway. Daardoor werd La La Land in plaats van Moonlight ten onrechte uitgeroepen tot beste film.

PwC bevestigde maandag al dat Cullinan de mist in was gegaan. Het accountantskantoor verweet hem en Ruiz ervan dat ze daarna niet snel genoeg in actie kwamen om de fout te herstellen. Het duo is niet meer als medewerker welkom bij de Oscaruitreiking.