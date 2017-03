'Amber Heard en Elon Musk in casual relatie'

ANP 'Amber Heard en Elon Musk in casual relatie'

LOS ANGELES - Actrice Amber Heard en ondernemer Elon Musk worden al een tijdje samen gezien. Maar volgens ingewijden hebben de twee een casual relatie, zo weet Us Weekly. De 30-jarige Heard en de 45-jarige Musk doen het volgens het blad rustig aan.

Door ANP - 3-3-2017, 6:21 (Update 3-3-2017, 6:21)

"Ze zien elkaar en gaan eens in de zoveel tijd met elkaar uit als ze toevallig in dezelfde stad zijn. Niks nieuws wat dat betreft", vertelt een ingewijde die de omgang niet als een serieuze relatie wil bestempelen.

Heard en Musk werden deze week weer samen gezien bij de première van Al Gore's documentaire An Inconvenient Truth Sequel: Turth to Power. En in augustus werden de twee gespot toen ze samen in Miami op stap waren en 's nachts dezelfde hotelkamer deelden. "Noem het wat je wilt, ze gaan casual met elkaar om", houdt een ingewijde vol.

Amber Heard is sinds januari na veel geruzie gescheiden van acteur Johnny Depp met wie ze in 2015 was getrouwd. Elon Musk is sinds oktober gescheiden van Talulah Riley, met wie hij sinds 2013 was getrouwd.