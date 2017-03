Stranger Things-acteur getest voor Deadpool 2

LOS ANGELES - Stranger Things-acteur David Harbour heeft een screentest gedaan voor de rol in het vervolg op de superheldenfilm Deadpool. Dat vertellen bronnen rond producent Fox donderdag aan The Wrap.

Door ANP - 3-3-2017, 5:34 (Update 3-3-2017, 5:34)

De 41-jarige Harbour speelt politiechef Jim Hopper in de populaire serie Stranger Things van Netflix. Van die serie wordt op dit moment een tweede seizoen opgenomen waar Harbour weer in meespeelt. Fox zou in de acteur wel de vertaler van de rol van superheld Cable zien, die door de tijd rijst.

De opnames en productie van het vervolg op Deadpool met acteur Ryan Reynolds lopen vertraging op doordat regisseur Tim Miller de handdoek in de ring heeft gegooid na ruzie over de uitwerking van het verhaal. David Leitch, die recent de speelfilm John Wick regisseerde, werd aangesteld om Miller te vervangen.

Wanneer het vervolg op Deadpool precies in de bioscopen zal draaien is nog niet bekend.