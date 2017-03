Steve Martin geeft onlinecursus in comedy

LOS ANGELES - Steve Martin gaat een onlinecursus geven in comedy, zo weet Rolling Stone. De komiek nam een filmpje op waarin hij aankondigt les te gaan geven en Martin belooft dat de cursus niet gaat over hoe je een manager vindt maar vooral hoe je een goede komiek wordt.

Door ANP - 3-3-2017, 5:16 (Update 3-3-2017, 5:16)

"Alles wat je ziet, hoort en ervaart is bruikbaar. Het maakt niet uit wat je bijzonder maakt als optredende artiest, doe het, want weet dat er ook ruimte voor jou is", geeft Martin als eerste tips aan beginnende komedianten.

De cursus bij internetdienst MasterClass zal bestaan uit 25 video's en een werkboek dat aanstaande comedians kunnen downloaden. De kosten bedragen 90 dollar (85 euro). Voor het kanaal maakte eerder zangeres Christina Aguilera, acteur Kevin Spacey en tennisster Serena Williams korte cursussen.