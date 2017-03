Tori Spelling bevallen van haar vijfde kind

ANP Tori Spelling bevallen van haar vijfde kind

LOS ANGELES - Tori Spelling is donderdag bevallen van een zoon. Dat melden ingewijden aan People. Het is het vijfde kind voor de 43-jarige Spelling en haar echtgenoot Dean McDermott. Het stel noemt de jongen Beau Dean McDermott.

Door ANP - 3-3-2017, 4:59 (Update 3-3-2017, 4:59)

"We zijn smoorverliefd op onze baby Beau. Hij is een godsgeschenk en zijn broertjes en zusjes waren dolblij om hem te ontmoeten! We zijn dankbaar voor onze grote en gezonde familie", aldus Spelling.

De actrice, die vooral bekend werd met haar rol als Donna in de serie Beverly Hills 90210, maakte in december bekend in verwachting te zijn van een zoon. Ze heeft samen met McDermott nog vier andere kinderen: Finn (4), Hattie (5), Stella (8) en Liam (9).