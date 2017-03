Katy Perry neemt nieuw kapsel na break-up

LOS ANGELES - Katy Perry heeft donderdag een nieuw kapsel genomen. Ze heeft haar haar kort laten knippen en laten blonderen, waarmee ze volgens haar volgers opvallend veel lijkt op zangeres Miley Cyrus. Perry plaatste een aantal foto's en video's op Instagram en Snapchat van haar nieuwe kapsel en ze sprak op Twitter over haar break-up met acteur Orlando Bloom.

Door ANP - 3-3-2017, 4:37 (Update 3-3-2017, 4:37)

"Wat dacht je van een nieuwe manier van denken voor 2017", schreef de Chained to the Rhythm-zangeres. "Je kan nog steeds vrienden zijn en houden van je ex-partners! Niemand is een slachtoffer of een slechterik!", aldus Perry op Twitter over de relatie met Bloom.

Woensdag liet een woordvoerder van het stel weten dat de twee elkaar "respectvol en met liefde de ruimte geven". Volgens Us Weekly kwamen de twee met een verklaring om geruchten over een breuk voor te zijn. De twee hadden ruim een jaar een relatie.