Archief Lou Reed naar openbare bieb New York

NEW YORK - De openbare bibliotheek voor de podiumkunsten in New York heeft het complete archief van de in 2013 overleden zanger Lou Reed gekregen. Dat maakte de weduwe van Reed, Laurie Anderson, samen met de bibliotheek donderdag bekend. De voormalige zanger van The Velvet Underground zou donderdag 75 jaar zijn geworden.

3-3-2017

Volgens het Amerikaanse FOX News beschikt het archief van de artiest over een rijke schat aan materiaal. Het zou gaan om documenten, foto's en zo'n 3600 geluidsopnamen en 1300 beeldopnamen van de zanger. "Welke betere plek voor dit dan in het hart van de stad die hij liefhad", vertelde Reed's weduwe aan de verzamelde pers.

Lou Reed en The Velvet Underground werden bekend nadat ze waren ontdekt door kunstenaar Andy Warhol, eind jaren zestig van de vorige eeuw. Warhol produceerde het eerste album van de band. In 1970 verliet Reed de groep en startte hij een succesvolle solocarrière.

"Hij baande de weg voor de punk en glamrock van de jaren zeventig en inspireerde talloze popartiesten met zijn expirimentele technieken", aldus de curator van de openbare bibliotheek. De collectie van Reed is de komende twee weken gratis te bezichtigen in New York.