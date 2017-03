GoT-acteur Peter Dinklage wordt opnieuw vader

LOS ANGELES - Game of Thrones-acteur Peter Dinklage en zijn vrouw Erica Schmidt zijn in verwachting van hun tweede kind. Dat bevestigt een ingewijde donderdag aan People.

Door ANP - 3-3-2017, 3:02 (Update 3-3-2017, 3:02)

Woensdagavond werd het stel gespot bij een theatervoorstelling in New York waar Schmidt werd gefotografeerd met vrienden die de handen op haar buikje plaatsen en lachten. Schmidt en Dinklage trouwden met elkaar in 2005 en de 47-jarige acteur en zijn vrouw zijn al de trotse ouders van hun 5-jarige dochter, wiens naam ze strikt geheim wensen te houden.

Peter Dinklage is bekend van zijn als rol als Tyrion Lannister in de populaire serie Game of Thrones. Hij won een Golden Globe en twee Emmy's voor zijn acteerwerk in de serie. Het zevende seizoen van de serie is later dit jaar te zien op HBO.