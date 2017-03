Sir Patrick Stewart wil Amerikaan worden

LOS ANGELES - Sir Patrick Stewart heeft het Amerikaans staatsburgerschap aangevraagd. Dat vertelt de acteur donderdag in een interview op de Amerikaanse televisiezender ABC. De reden dat de Brit, die in 2010 werd geridderd, de Amerikaanse nationaliteit wil aanvragen is dat hij zich wil kunnen verzetten tegen Donald Trump, vertelde Stewart de zender.

Door ANP - 3-3-2017, 2:36 (Update 3-3-2017, 2:36)

"Al mijn vrienden in Washington zeiden me dat we ons kunnen verzetten en vechten tegen Trump. Maar dat kan ik niet, want ik ben geen burger", zegt Stewart die vertelde dat hij zijn Amerikaanse vrienden vroeg wat hij kon doen tegen de president. "Misschien is het wel een goede uitkomst van de verkiezingen want ik vraag nu het staatsburgerschap aan, ik wil ook Amerikaan zijn", vervolgt Stewart.

De 76-jarige Stewart verwierf tijdens zijn jonge jaren faam in het theater in Londen, maar werd bij het grote publiek vooral bekend om zijn rol als Captain Jean-Luc Picard in de sciencefictionserie Star Trek: The Next Generation. Hij speelde de kapitein van het ruimteschip Enterprise alle zeven seizoenen tussen 1987 en 1994. Na de serie volgde nog vier films van Star Trek. Recent vertolkte Stewart de rol van professor Xavier in de superheldenfilms X-Men.