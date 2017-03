Ed Sheeran slaat Justin Bieber met golfclub

LONDEN - Ed Sheeran had zichzelf een tijdje geleden niet helemaal meer onder controle toen hij dronken was. De zanger vertelt in een interview met de Britse krant The Guardian over hoe hij Justin Bieber per ongeluk met een golfclub in zijn gezicht sloeg.

Door ANP - 2-3-2017, 22:01 (Update 2-3-2017, 22:01)

Dat gebeurde tijdens een nachtelijk avontuur in Japan. Ed was daar met de Canadese superster. “Ik raakte hem vol op zijn wang”, zegt Ed. Hij was op dat moment dronken, terwijl Justin nuchter was. “We gingen naar een golfbaan. Hij ging op de grond liggen, stopte een golfbal in z’n mond en zei me dat ik de bal moest wegslaan. Ik dacht nog: ik moet goed richten, en daar ging ik.”

In plaats van de bal te raken, sloeg Ed met de golfclub tegen het hoofd van Justin. Hij hoorde op dat moment een dof geluid. “Zijn bodyguard keek me vol afschuw aan”, vertelt Ed. Hij liet in het midden of de Canadese zanger letsel opliep tijdens het golfavontuur.