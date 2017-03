Iron Maiden lijkt ticketzwendel te verslaan

LONDEN - Iron Maiden lijkt de handel in tweedehands concertkaartjes een belangrijke klap te hebben toegediend. Voor hun nieuwe tournee door het Verenigd Koninkrijk zijn slechts 207 tickets op doorverkoopsites terechtgekomen, meldt Alternative Press.

2-3-2017

Het was de Engelse metalband een doorn in het oog dat kaartjes voor hun concerten op slinkse wijze werden opgekocht en voor veel geld online werden doorverkocht. Iron Maiden vond dat oneerlijk tegenover de fans die wel op een normale manier een kaartje willen kopen en bovendien verdienen handelaren over de ruggen van de fans veel geld met hun praktijken.

Bij een vorige tour in 2011 kwamen bijna 7000 kaartjes voor concerten op doorverkoopsites terecht. Door een paar slimme maatregelen is dat aantal fors gedaald. Kopers moeten zich nu identificeren en de creditcard of bankpas tonen waarmee het kaartje is gekocht. Kloppen de namen niet, dan komt de betrokkene de concertzaal niet binnen.

Trots

De leden van Iron Maiden zijn trots dat ze deze slag tegen het gerommel met concertkaarten lijken te hebben gewonnen. In een statement bedankt het management de fans voor hun medewerking. Ook de politiek volgt de handelwijze van de rockers, schrijven Britse media.

Een parlementariër heeft de band complimenten gegeven. Nigel Adams maakte van de gelegenheid gebruik om de regering te vragen eindelijk zelf werk te maken van de ongehoorde praktijken van doorverkoopsites. Iron Maiden is namelijk niet de enige act die ermee te maken heeft. Wereldsterren als Adele, Paul McCartney en Ed Sheeran hebben er ook mee te maken gehad tijdens hun tournees.

Vals

Seatwave en Get Me In hadden overigens al beloofd de tickets voor de concerten van Iron Maiden niet door te verkopen. Een ander platform deed dat wel. Daar werden de 207 tickets gevonden. Die bleken allemaal vals. Er loopt nu een onderzoek naar de aanbieders van die tickets.

Vanaf mei is Iron Maiden weer te zien in het Verenigd Koninkrijk. Dan start de The Book Of Souls tour.