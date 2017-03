Heleen wil niet naakt in Adam zoekt Eva

HILVERSUM - Heleen van Royen past ervoor om deelnemer te zijn aan het naaktprogramma Adam zoekt Eva VIPS. Dat zei de schrijfster en documentairemaakster bij RTL Boulevard. “Nee”, was het korte antwoord toen ze werd gevraagd of ze eventueel mee zou willen doen.

Door ANP - 2-3-2017, 20:42 (Update 2-3-2017, 20:42)

Nadat de presentatoren en andere gasten vol ongeloof reageerden, gaf Heleen een verklaring. “Jij laat toch alles zien”, was namelijk een van de reacties die ze kreeg. Daarmee werd gedoeld op het feit dat ze ooit haar alles onthullende selfies liet veilen. “Maar dan heb ik alles zelf in de hand”, wierp ze tegen. “Als ik iets laat zien, dan kies ik zelf de hoek, de belichting. Alles.”

Bij RTL Boulevard werden de eerste drie BN’ers bekend gemaakt die aan de datingshow mee gaan doen. Dat zijn Sterretje, Cassius en Chaira Borderslee. Heleen was in het programma te gast om een Kristallen Film in ontvangt te nemen voor haar documentaire Het doet zo zeer.