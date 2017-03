Dionne Stax presenteert EHBO-programma

ANP Dionne Stax presenteert EHBO-programma

HILVERSUM - Dionne Stax zal begin april een speciaal EHBO-programma presenteren voor Omroep Max. Het gaat om een thema-uitzending over eerste hulp bij ongelukken.

Door ANP - 2-3-2017, 20:07 (Update 2-3-2017, 20:07)

Tijdens de anderhalf uur durende uitzending zullen er allerlei demonstraties te zien zijn van wat je moet doen als iemand iets overkomt. Het kan gaan over eerste hulp bij brandwonden of hoe bewusteloze mensen behandeld moeten worden.

In het programma is er ook ruimte voor persoonlijke verhalen. Verder geven drie experts adviezen. Met de show wil Omroep Max de noodzaak van goede EHBO-kennis onder de aandacht brengen, laat de omroep in een persbericht weten.