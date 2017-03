Sterretje naakt in Adam zoekt Eva

HILVERSUM - Chaira Borderslee, Cassius en Sterretje doen mee aan Adam zoekt Eva VIPS. Dat maakte presentator Dennis Weening bekend in RTL Boulevard.

Door ANP - 2-3-2017, 19:42 (Update 2-3-2017, 19:42)

Adam zoekt Eva VIPS is een spin-off van de datingshow waarin kandidaten bloot op een eiland op zoek gaan naar een partner. In totaal doen er zes BN’ers mee. Op het eiland ontmoeten ze ‘gewone’ Nederlanders voor een eventuele date.

Chaira Borderslee is een musicalster. Ze was te zien in de Nederlandse versies van Fame, My Fair Lady en Hair. Cassius zit in de Nederlandse boyband B-Brave. Sterretje is bekend van de realitysoap Oh Oh Cherso.

Dennis Weening is de presentator van het programma. Hij vindt het stoer dat de BN’ers het aandurven om naakt voor de camera te verschijnen. Het is nog even een geheim wie de andere BN’ers zijn. Hun namen worden vrijdag bekendgemaakt. Volgens Dennis zit er een bekende sporter bij. “Iemand met veel olympische medailles”, zei hij.