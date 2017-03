Frans Mulder in race Annie M.G. Schmidtprijs

HILVERSUM - Frans Mulder, Bernd van den Bos en Simone Kleinsma maken dit jaar kans op de Annie M.G. Schmidtprijs. Juryvoorzitter Jacques Klöters onthulde de genomineerden donderdag in het radioprogramma Kunststof op NPO Radio 1.

Door ANP - 2-3-2017, 19:41 (Update 2-3-2017, 19:41)

De Annie M.G. Schmidtprijs is de prijs voor de tekstdichter, componist en uitvoerende artiest van het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kleinkunstlied van het voorafgaande seizoen. Vorig jaar kreeg Jan Rot de prijs voor zijn lied 'Stel dat het zou kunnen...'. Dit jaar is hij genomineerd met het lied Solidariteit.

Tekstdichter Frans Mulder, componist Bernd van den Bos en uitvoerende Simone Kleinsma zijn genomineerd met Wonderlijk. De andere genomineerde liedjes zijn Moeder van Alex Roeka, het SM-lied van Maarten Ebbers en Er spoelen mensen aan van Kiki Schippers. Ook Flip Noorman is genomineerd voor zijn lied Als tijd niet bestaat.

De bekendmaking van de winnaar en de bijbehorende uitreiking van de prijs is zondag 9 april in Theater Bellevue in Amsterdam. De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, wordt dan voor de 25e keer uitgereikt.

De winnaar ontvangt een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen en een bedrag van 3.500 euro.