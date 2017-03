Kristallen Film voor Heleen van Royen

HILVERSUM - De documentaire Het doet zo een zeer van Heleen van Royen heeft de Kristallen Film-status bereikt. Ruim 10.000 bezoekers zagen de film, een portret van de moeder van Heleen. Bij haar is beginnende dementie gediagnosticeerd.

2-3-2017

Heleen ontving donderdagavond de award in RTL Boulevard. De Kristallen Film wordt uitgereikt door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. "Het is fantastisch", zei Heleen toen ze de award kreeg. "Ik ga 'm morgen meteen naar mijn moeder brengen."

In de documentaire volgt Heleen haar moeder tijdens het dagelijks leven. Ze laat zien hoe de vrouw op bezoek gaat bij allerlei artsen, verzorgingstehuizen en klinieken. Ook wordt er over moeilijke zaken gesproken, zoals euthanasie. De film draait sinds vorige week in de bioscopen.