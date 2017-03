Ringo geroerd door tekst George Harrison

ANP Ringo geroerd door tekst George Harrison

LOS ANGELES - Ringo Starr is diep geraakt door een teruggevonden tekst van George Harrison. Dat vertelde de oud-drummer van The Beatles aan het blad Rolling Stone. De tekst staat in een boek over de in 2001 overleden gitarist.

Door ANP - 2-3-2017, 18:17 (Update 2-3-2017, 18:17)

De tekst komt uit een opzet voor een liedje dat George aan het begin van de jaren zeventig had geschreven. The Beatles waren toen net na veel gesteggel uit elkaar gegaan. Het nummer heeft de titel Hey Ringo. Ergens in de song schrijft George: “Hey Ringo, there's one thing that I've not said/I'll play my guitar with you till I drop dead.”

“Deze tekst raakte me diep”, vertelde een geëmotioneerde Ringo tijdens een speciale bijeenkomst om de release van het boek en de box met de soloplaten van George te vieren. “Ik kende het nummer niet.” De drummer zei dat George zijn beste vriend was. “Naast hem had ik nog twee goede vrienden. We waren niet alleen vrienden, we waren als broers voor elkaar.” Daarmee verwees hij naar John Lennon en Paul McCartney, de andere leden van The Beatles.

Blocnotes en losse papieren

Olivia Harrison, de weduwe van de in 2001 overleden George, heeft het hele huis van de ex-Beatle overhoop gehaald om de teksten van haar man boven water te krijgen. Dat was volgens haar nog een hele klus, want overal lagen blocnotes en losse papieren met teksten. “Ik vond ze overal”, legt ze uit. “In kasten en zelfs in een oude pianokruk waar Billy Preston graag op zat als hij bij George muziek kwam maken. En in een bureaulade vond ik een hele stapel teksten en foto’s uit 1973.”

De teksten zijn nu gebundeld in het boek I Me Mine, naar het nummer dat George schreef voor het album Let It Be. De eerste editie van het boek verscheen in de jaren tachtig. Olivia vond het gepast om de editie bij te werken. “Want er waren nog zo veel meer songs”, liet ze weten.