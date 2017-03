'Bodyguards voor blunderend PWC-duo'

LOS ANGELES - PricewaterhouseCoopers (PWC) heeft bodyguards ingehuurd voor de twee medewerkers die de mist in gingen tijdens de uitreiking van de Oscars. Dat heeft showbizzsite TMZ gehoord van bronnen rond het bedrijf.

Door ANP - 2-3-2017, 16:33 (Update 2-3-2017, 16:33)

Brian Cullinan en Martha Ruiz zouden doodsbedreigingen hebben ontvangen. Vooral op social media moest het duo het ontgelden. Ze kregen de vreselijkste verwensingen naar het hoofd geslingerd en foto’s van hun huizen werden op internet gezet. Dat vond hun werkgever genoeg aanleiding om de twee te beveiligen.

Martha Ruiz en Brian Cullinan moesten de Oscaruitreiking in goede banen te leiden, maar dat mislukte op het einde van de show toen Cullinan per ongeluk de verkeerde enveloppe meegaf aan Warren Beatty en Faye Dunaway. Daardoor werd La La Land in plaats van Moonlight ten onrechte uitgeroepen tot beste film.

PwC bevestigde maandag al dat Cullinan de mist in was gegaan. Het accountantskantoor verweet hem en Ruiz ervan dat ze daarna niet snel genoeg in actie kwamen om de fout te herstellen. Het ging volgens ingewijden mis toen Cullinan tussen de bedrijven door een foto twitterde van Emma Stone die kort daarvoor de Oscar voor beste actrice had gewonnen. Hem was gevraagd tijdens de show zijn mobieltje niet te gebruiken. Het duo is niet meer als medewerker welkom bij de Oscaruitreiking.