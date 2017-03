YouTuber Rutger weer in theater

UTRECHT - De populaire YouTuber Rutger Vink gaat weer het theater in. Zijn show Alles voor de views is in de herfstvakantie te zien. Rutger is bekend vanwege zijn YouTube-kanaal FURTJUH. Hij heeft zo’n 400.000 abonnees.

In Alles voor de views komt een nachtmerrie van de bekende YouTuber uit, zijn account wordt verwijderd. Samen met zijn vrienden probeert hij weer succes te krijgen.

De voorstelling gaat op 14 oktober in Doetinchem in première. Twee weken eerder is er nog een try-out in Spijkernisse. De show is in vijftien theaters te zien. Rutger doet theaters aan in steden als Hoorn, Zaandam, Zoetermeer, Apeldoorn, Zwolle en Heerlen. De laatste voorstelling is op 29 oktober in Den Helder.

Het is niet de eerste keer dat Rutger, die ook nog een programma bij Nickelodeon presenteert, het theater in gaat. Eind vorig jaar stond hij voor het eerst op de planken met twee uitverkochte shows in de Jaarbeurs in Utrecht.