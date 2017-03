Dramaserie over Anton Dreesmann in de maak

AMSTERDAM - Er komt mogelijk een televisieserie over Anton Dreesmann, de man achter Vroom & Dreesmann, oftewel V&D. Producent Pupkin Film, bekend van onder meer de series Bellicher, Smeris, Feuten en Van God Los is in gesprek met diverse omroepen om de serie op de televisie te krijgen, meldt het AD.

Door ANP - 2-3-2017, 15:28 (Update 2-3-2017, 15:28)

Philippe Hondelink en Richard Otto schreven onlangs het boek Vroom & Dreesmann: Opkomst en Ondergang van het Warenhuis, waarop de serie wordt gebaseerd. "De serie richt zich meer dan het boek op de persoon Anton Dreesmann, maar in een andere verhaallijn volgen we ook de mensen op de werkvloer van het warenhuis zoals we die uit het verleden kennen. Pupkin Film maakte veel series voor de publieke omroep, dus ik denk dat de kans groot is dat ook Dreesmann daar zal belanden", aldus Otto.

Dreesmann (1923-2000), bij het personeel bekend als 'Heer Anton', bouwde in de jaren tachtig moederbedrijf Vendex uit tot een multinational met een omzet van 16 miljard gulden. Het bedrijf was veel meer dan alleen V&D, dat vorig jaar definitief de deuren sloot. Zo bezat het onder meer ook Barnes & Noble, de grootste boekenwinkelketen van de Verenigde Staten.

Eind jaren tachtig werd de neergang van het bedrijf al ingezet, weet Otto. "Dreesmann kreeg een hersenbloeding en een conflict met zijn beoogde opvolger Arie van der Zwan. Het werd een soort koningsdrama. Dit is echt een imponerend stuk geschiedenis. Een die volgens mij belangrijker is dan die van bijvoorbeeld Albert Heijn."

De dramaserie wordt geen langlopende reeks, maar een miniserie met enkele afleveringen, zoals bijvoorbeeld De Maatschap over een advocatenfamilie.