ANP Broederliefde naar 3FM Awards Festival

HILVERSUM - 3FM heeft Broederliefde, Thomas Azier, Lucas & Steve, Indian Askin en Call It Off toegevoegd aan de line-up van het 3FM Awards Festival in TivoliVredenburg in Utrecht. Dat maakte dj Wijnand Speelman donderdag op de radiozender bekend.

Door ANP - 2-3-2017, 15:24 (Update 2-3-2017, 15:24)

Paasmaandag 17 april treden ruim twintig Nederlandse artiesten op een van de vier podia van het festival op.

Het was al bekend dat Ronnie Flex & Deuxperience, Chef’Special, De Staat, Blaudzun en B-Brave komen optreden, net als Teske, Paul Sinha, Jonna Fraser, Rondé, De Likt en Dirtcaps.