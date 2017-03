O'G3NE met Lights and Shadows naar Kiev

ANP O'G3NE met Lights and Shadows naar Kiev

AMSTERDAM - O'G3NE gaat met het liedje Lights and Shadows naar het Eurovisiesongfestival in Kiev. Dat bevestigde een woordvoerster van de AVROTROS donderdag na een bericht hierover op de website van het AD. Het nummer is vrijdag voor het eerst te horen tijdens de presentatie in Amsterdam.

Door ANP - 2-3-2017, 13:22 (Update 2-3-2017, 13:22)

Het liedje is door de vader van de zusjes geschreven en gecomponeerd.

O'G3NE vertegenwoordigt Nederland op donderdag 11 mei in de tweede halve finale van het liedjesfestijn.