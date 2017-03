Priscilla Presley open over familieproblemen

MEMPHIS - Priscilla Presley heeft in een tv-interview met Entertainment Tonight gereageerd op de schuldenproblematiek en de vechtscheiding van haar dochter Lisa Marie. ''Dit is allemaal erg persoonlijk en we nemen nog steeds een heleboel verschillende scenario's door'', zegt Priscilla. ''Er gaan veel geruchten en er zijn veel speculaties, het hoort er allemaal bij in deze situatie."

Priscilla (71) heeft haar kleinkinderen in huis genomen nu haar dochter Lisa Marie en schoonzoon Michael Lockwood in scheiding liggen en Michael wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Op sociale media had Priscilla onlangs al te kennen gegeven dat zij zorgt voor de achtjarige tweeling Finley en Harper. Uit het tv-interview blijkt dat de meisjes al geruime tijd bij haar wonen. "Ze wonen nu pakweg ruim negen maanden bij me. Het gaat goed met ze. Ze hebben een goed leven en zien beide ouders. Laten we afwachten wat er gebeurt'', zegt Priscilla, die tot 1973 zes jaar getrouwd met Elvis Presley (1935-1977).

Uit haar scheidingsaanvraag zou blijken dat Lisa Marie het financieel erg zwaar heeft, ondanks haar inkomsten uit de nalatenschap van haar vader. Priscilla: ''Alles wordt nu uitgezocht en dat gebeurt met waardigheid en zorg, vooral voor de kinderen."

Lisa Marie trouwde in 2006 met Michael Lockwood. De dochter van Elvis beweerde onlangs in rechtbankstukken dat ze door torenhoge schulden nauwelijks rond kan komen. Bovendien was ze "in shock en misselijk" na de vondst van honderden foto's van minderjarigen op de computer van haar echtgenoot. Michael ontkent stellig. Hij heeft via zijn advocaten laten weten dat de beschuldigingen van zijn ex "een eenzijdige, inaccurate versie van de waarheid" zijn.